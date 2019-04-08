В ДТП под Киевом погиб известный бизнесмен и волонтер Владимир Слабовский
Об этом сообщил его друг, журналист Юрий Бутусов в Facebook.
"Трагедия. Ушел друг. Трудно поверить. Сегодня погиб в катастрофе под Киевом генеральный директор одной из крупнейших украинских агропромышленных компаний Allseeds Vladimir Slabovsky", - написал он.
Бутусов также отметил, что Владимир Слабовский "был бизнесмен очень высокого класса ... топ-менеджеры такого класса - это уникальные и незаменимые люди".
По его словам, Слабовский с самого начала войны направлял большие ресурсы на помощь украинским воинам, сам многократно развозил на машине волонтерскую помощь на фронт, отвлекаясь от управления крупным бизнесом.
"Компания купила и оборудовала грузовик МАН большой душевой и стиральными машинами, и десятки раз эта машина выезжала на фронт, тысячи наших бойцов приводили себя в порядок. МАН работает до сих пор, Слабовский передал его на фронт", - говорится в сообщении.
Бутусов написал, что Слабовский оказывал огромную помощь добровольческим отрядам "Правого сектора" и Украинской добровольческой армии, батальона "Донбасс" ...
"Он был патриотом Украины", - подчеркнул Бутусов.
Кроме того, о смерти Слабовского сообщил в Facebook глава общественной организации "Совет Общественной безопасности" Марк Гордиенко.
"Владимир Слабовский, наш товарищ и мой дорогой друг, погиб. Разбился на мотоцикле", - написал он.
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