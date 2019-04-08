В Донецкой области на кладбище женщина травмировалась результате взрыва
8 апреля, 2019, 13:19
Во время уборки на кладбище в с. Верхнеторецкое 54-летняя местная жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Потерпевшая занималась уборкой на кладбище и когда потянула из могилы искусственные цветы, прогремел взрыв.
Женщина получила осколочные ранения туловища и головы. Пострадавшую госпитализировали в больницу города Торецкая, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас женщина уже находится дома.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту следственными открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" УК.
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