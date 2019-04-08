В ЦИК заявили, что агитацию перед 2 туром можно начинать с 8 апреля

8 апреля, 2019, 09:36

С 8 апреля граждане имеют право участвовать в агитационных кампаниях за кандидатов в президенты

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает Укринформ.

"Есть очень важным, что с завтрашнего (8 апреля - ред.) дня наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность, участвовать в агитационной кампании каждого из кандидатов. Это также является важным вопросом, поскольку к этому такая предвыборная агитация была не в рамках действующего законодательства ", - сказала Слипачук.

Она сообщила, что итоги выборов со дня голосования были установлены в течение 7 дней.

"Если в 2014 году был 31 протокол с пометкой" уточнено ", то в этом году было 41 такой протокол. Но мы смогли обработать документы и получить уточненные протоколы и их проработать в короткие сроки", - рассказала руководительница ЦИК.

Она также добавила, что принятие такого решения относительно второго тура дает возможность кандидатам начать направления в ЦИК представление о составе окружных избирательных комиссий:

"Это очень важно, потому что завтра (8 апреля - ред.) последний день, и мы фактически разблокировали юридически этот процесс".