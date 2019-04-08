В Чернигове мальчики-подростки жестоко избили 10-летнюю девочку, она в больнице
8 апреля, 2019, 15:30
В Чернигове в больницу попала 10-летняя девочка, которую избили четверо парней-подростков
Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.
По информации полиции, подростки напали на девочку на проспекте Победы. Ее обзывали, плевали на нее, держали за руки, били палкой с гвоздями и бутылкой, наполненной камнями.
Девочку доставили в Черниговскую детскую областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и колотой раной ноги.
- Напомним, что 18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу".
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