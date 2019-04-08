В Чернигове мальчики-подростки жестоко избили 10-летнюю девочку, она в больнице

8 апреля, 2019, 15:30

В Чернигове в больницу попала 10-летняя девочка, которую избили четверо парней-подростков

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

По информации полиции, подростки напали на девочку на проспекте Победы. Ее обзывали, плевали на нее, держали за руки, били палкой с гвоздями и бутылкой, наполненной камнями.

Девочку доставили в Черниговскую детскую областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и колотой раной ноги.