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В Чернигове мальчики-подростки жестоко избили 10-летнюю девочку, она в больнице


фото: tsn
В Чернигове в больницу попала 10-летняя девочка, которую избили четверо парней-подростков

Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области.

По информации полиции, подростки напали на девочку на проспекте Победы. Ее обзывали, плевали на нее, держали за руки, били палкой с гвоздями и бутылкой, наполненной камнями.

Девочку доставили в Черниговскую детскую областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и колотой раной ноги.

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