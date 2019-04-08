В Черновицкой области горит сахарный завод
8 апреля, 2019, 16:33
В поселке Кострижовка Черновицкой области горит сахарный завод
Об этом сообщает "Буковина онлайн" .
После обеда произошло возгорание на сахарном заводе "Хрещатик". По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже оборудования.
На месте работают подразделения пожарных.
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