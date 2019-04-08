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В Черновицкой области горит сахарный завод

В поселке Кострижовка Черновицкой области горит сахарный завод

Об этом сообщает "Буковина онлайн" .

После обеда произошло возгорание на сахарном заводе "Хрещатик". По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при демонтаже оборудования.

На месте работают подразделения пожарных.

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