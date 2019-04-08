В центре оккупированного Симферополя несколько часов не ходят троллейбусы

8 апреля, 2019, 19:09

В центре оккупированного Симферополя из-за обрыва растяжки контактной сети временно остановилось движение троллейбусов

Об этом сообщают Крым Реалии.

По информации СМИ, электротранспорт стоит с 15:50.

В районе площади Ленина произошел обрыв растяжки контактной сети и отключение подстанции из-за короткого замыкания. Из-за этого в районе Советской площади накопилось более десяти троллейбусов.