В центре оккупированного Симферополя несколько часов не ходят троллейбусы
8 апреля, 2019, 19:09
В центре оккупированного Симферополя из-за обрыва растяжки контактной сети временно остановилось движение троллейбусов
Об этом сообщают Крым Реалии.
По информации СМИ, электротранспорт стоит с 15:50.
В районе площади Ленина произошел обрыв растяжки контактной сети и отключение подстанции из-за короткого замыкания. Из-за этого в районе Советской площади накопилось более десяти троллейбусов.
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