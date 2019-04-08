В Англии футболист три часа пролежал на поле в ожидании врачей

8 апреля, 2019, 16:19

Игрок английского "Труро Сити" Майкл Херв получил травму и в течение нескольких часов оставался на поле

Об этом сообщает BBC.

В матче 6-го английского дивизиона против "Конкорд Рейнджерс" футболист "Труро Сити" Майкл Херв повредил плечо примерно в 16:30 по местному времени. Из-за травмы игрока матч не был продлен: Херв не мог покинуть поле из острой боли, а медики прибыли на стадион только в 19:10.

Чтобы Херв не замерз лежа на газоне, физиотерапевт "Труро" согревал его свитером и курткой.