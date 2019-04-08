"Взгляд имею свежий на всё": украинская реперша alyona alyona выпустила дебютный альбом "Пушка"

8 апреля, 2019, 11:42

В альбом "Пушка" вошли 13 песен исполнительницы, в частности "Оставляю свой дом" и "Головы"

Альбом уже можно загрузить в Apple Music .

В аннотациях к альбому Елена Савраненко (alyona alyona) отметила, что ей очень нравится время. в котором он живет, "потому что гораздо больше стало женщин в хип-хопе".

"Их рэп стал качового, а тематика - ближе к людям: читают не только о любви или о чем-то грустном. Более Вайб, больше настроения. Сейчас расцвет женского рэпа, и это классно", - добавила исполнительница.

alyona alyona рассказала, что ее дебютный альбом "Пушка" - это лучшее доказательство того, что женский рэп переживает расцвет.