"Взгляд имею свежий на всё": украинская реперша alyona alyona выпустила дебютный альбом "Пушка"
8 апреля, 2019, 11:42
В альбом "Пушка" вошли 13 песен исполнительницы, в частности "Оставляю свой дом" и "Головы"
Альбом уже можно загрузить в Apple Music .
В аннотациях к альбому Елена Савраненко (alyona alyona) отметила, что ей очень нравится время. в котором он живет, "потому что гораздо больше стало женщин в хип-хопе".
"Их рэп стал качового, а тематика - ближе к людям: читают не только о любви или о чем-то грустном. Более Вайб, больше настроения. Сейчас расцвет женского рэпа, и это классно", - добавила исполнительница.
alyona alyona рассказала, что ее дебютный альбом "Пушка" - это лучшее доказательство того, что женский рэп переживает расцвет.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-