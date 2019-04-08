Ученые выяснили, почему поверхность Солнца холоднее его короны
Об этом пишет ScienceAlert.
На Земле, когда становится жарко, вода испаряется и поднимается в атмосферу. Там молекулы воды конденсируются в облака, которые в последствии сбрасывают их обратно с осадками.
На Солнце также происходит подобный цикл, выяснили астрофизики. Перегретая магма при сильных солнечных вспышках выбрасывается далеко от поверхности звезды, остывает там, конденсируется и проливается обратно "корональным дождем".
Падение плазмы происходит не под прямым углом, а, скорее, изогнутыми линиями, в некоторых местах похожими на американские горки. Это происходит из-за влияния сильного магнитного поля - при этом падая, плазма вновь разогревается до миллионов градусов, что и приводит к разогретой короне Солнца, однако, делая второй такой круг, плазма постепенно остывает.
Некоторые подобные петли плазмы достигают огромных размеров - до 50 тыс. км над поверхностью Солнца. Сейчас астрофизики намерены составить компьютерную модель корональной системы Солнца, чтобы подтвердить свою теорию.
- Необычный наклон Урана, который отличает его орбиту от других в Солнечной системе, может быть связан со столкновением с огромной ледяной протопланетой, вдвое тяжелее Земли.
- Впервые получили фото новорожденной планеты : европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевых, Европе.
- Узнайте, каково это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-