Ученые выяснили, почему поверхность Солнца холоднее его короны

8 апреля, 2019, 17:49

Ученые из Центра космических полетов имени Годдарда в NASA выяснили, почему поверхность Солнца гораздо холоднее, чем солнечная корона

Об этом пишет ScienceAlert.

На Земле, когда становится жарко, вода испаряется и поднимается в атмосферу. Там молекулы воды конденсируются в облака, которые в последствии сбрасывают их обратно с осадками.

На Солнце также происходит подобный цикл, выяснили астрофизики. Перегретая магма при сильных солнечных вспышках выбрасывается далеко от поверхности звезды, остывает там, конденсируется и проливается обратно "корональным дождем".

Падение плазмы происходит не под прямым углом, а, скорее, изогнутыми линиями, в некоторых местах похожими на американские горки. Это происходит из-за влияния сильного магнитного поля - при этом падая, плазма вновь разогревается до миллионов градусов, что и приводит к разогретой короне Солнца, однако, делая второй такой круг, плазма постепенно остывает.

Некоторые подобные петли плазмы достигают огромных размеров - до 50 тыс. км над поверхностью Солнца. Сейчас астрофизики намерены составить компьютерную модель корональной системы Солнца, чтобы подтвердить свою теорию.