8 апреля, 2019, 12:02

Согласно спутниковым снимкам NASA, значительная часть Антарктиды скоро станет огромным айсбергом

Однако, как пишет BBC , исследователи смогли определить, что кусок льда заввбильшкы два Нью-Йорка отделяется через естественные процессы а не из-за изменений климата.

Ученые Ян Де Ридт и Хильмар Гудмундссон потратили годы на изучение этого региона и заявили, что это происходит исключительно в результате природных процессов.

Они создали модель для описания поведения плавучей ледовой платформы, которая известна как шельфовый ледник Бранта. По сути, часть этого ледника "стекает" и выталкивается в океан со скоростью около 400 метров в год.

Объединяющая спутниковые и наземные данные модель группы показывает, как напряжение распределена по всей конструкции толщиной 150-250 м. И она точно предсказывает, где могут развиться трещины в будущем. "Это показывает, что пропасть начала расти из-за напряжения, а оно нарастало через естественный рост ледникового шельфа. Сам шельф, а не климат, создал эту трещину".

"Электронные океанографические или атмосферные данные не указывают на изменение климата в районе Бранта, - отметил Где Ридт. Наши наблюдения за океаном ограничены, но все, что у нас есть, не демонстрирует ничего необычного. Наша модель показывает: то, что мы видим, можно объяснить естественными изменениями геометрии шельфового ледника ".

Справка:

С 2013 года на леднике Бранта открылась первая в мире передвижная арктическая станция Halley VI. Исследователи изучают основную трещину на леднике, которая оставалась стабильной 35 лет, однако пока процесс ускорился: она разрастается со скоростью 4 км в год. Недавно на леднике появилась вторая трещина - Хэллоуина, которая движется к основной трещине с противоположной стороны ледника.

В дальнейшем стабильность ледника будет напрямую зависеть от того, через сколько эти трещины соединятся и в любом месте. Кроме того, вероятно, станцию Halley VI придется передвинуть дальше от трещин для увеличения ее безопасности.