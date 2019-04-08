Ученые выяснили, почему от Антарктиды отделяется айсберг размером около 2 Нью-Йорков
Однако, как пишет BBC , исследователи смогли определить, что кусок льда заввбильшкы два Нью-Йорка отделяется через естественные процессы а не из-за изменений климата.
Ученые Ян Де Ридт и Хильмар Гудмундссон потратили годы на изучение этого региона и заявили, что это происходит исключительно в результате природных процессов.
Они создали модель для описания поведения плавучей ледовой платформы, которая известна как шельфовый ледник Бранта. По сути, часть этого ледника "стекает" и выталкивается в океан со скоростью около 400 метров в год.
Объединяющая спутниковые и наземные данные модель группы показывает, как напряжение распределена по всей конструкции толщиной 150-250 м. И она точно предсказывает, где могут развиться трещины в будущем. "Это показывает, что пропасть начала расти из-за напряжения, а оно нарастало через естественный рост ледникового шельфа. Сам шельф, а не климат, создал эту трещину".
"Электронные океанографические или атмосферные данные не указывают на изменение климата в районе Бранта, - отметил Где Ридт. Наши наблюдения за океаном ограничены, но все, что у нас есть, не демонстрирует ничего необычного. Наша модель показывает: то, что мы видим, можно объяснить естественными изменениями геометрии шельфового ледника ".
Справка:
С 2013 года на леднике Бранта открылась первая в мире передвижная арктическая станция Halley VI. Исследователи изучают основную трещину на леднике, которая оставалась стабильной 35 лет, однако пока процесс ускорился: она разрастается со скоростью 4 км в год. Недавно на леднике появилась вторая трещина - Хэллоуина, которая движется к основной трещине с противоположной стороны ледника.
В дальнейшем стабильность ледника будет напрямую зависеть от того, через сколько эти трещины соединятся и в любом месте. Кроме того, вероятно, станцию Halley VI придется передвинуть дальше от трещин для увеличения ее безопасности.
По мнению ученых, когда эти трещины соединятся, от ледника отколется айсберг площадью не менее 1,7 тыс. Кв. км - это айсберг не попадет в двадцатку крупнейших в Антарктике, но станет крупнейшим в истории наблюдений за ледником Бранта.
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