Ученые выяснили, почему мужчины живут меньше женщин

8 апреля, 2019, 20:45

Всемирная организация здравоохранения исследовала, почему продолжительность жизни у мужчин и женщин отличается

Об этом пишет Der Spiegel, передает УНИАН.

Согласно прогнозам ВОЗ, в 2019 году на свет появится 141 млн детей. При этом, среди них будет больше мальчиков, чем девочек. Если первых будет 73 млн, то вторых - 68 млн. Продолжительность жизни людей растет во всем мире. Но рожденные сейчас мальчики доживают до 70 лет в среднем, а девочки - до 74. И это на 5 лет больше, чем еще 19 лет назад. Однако, мужчины живут меньше

Ученые выяснили, что для этого есть много причин. 33 из 40 наиболее частых причин смерти сильнее отражаются на мужчинах, чем на женщинах. Прежде всего, это ишемическая болезнь сердца. Она отбирает у мужчин на 0,84 года жизни больше, чем женщин. ДТП сокращает жизнь мужчин на 0,47 года жизни больше, чем женщин. Кроме того, мужчины чаще умирают от рака легких и хронической обструктивной болезни сердца. Некоторые различия объясняются генетикой. Например, процессы, связанные с Х-хромосомой, способствуют тому, что у женщин сильнее иммунная система.

Однако, частично они объясняются гендерными ролями. К примеру, мужчины чаще работают в транспортной сфере, поэтому чаще становятся жертвами ДТП. Для них риск погибнуть в аварии с 15 лет жизни в два раза превышает таковую вероятность для женщин.