Ученые нашли останки древнего крокодила, похожего на дельфина

8 апреля, 2019, 11:05

Международная группа ученых изучила новый вид древних крокодилов, который жил 150 млн лет назад на территории современной Германии

Об этом пишет Scиence Daily.

Недавно идентифицирован вид морского крокодила дает ученым представление о том, как развивалась эта группа древних животных. Родоначальник современных крокодилов принадлежал к группе, в которых для жизни в море развились хвостовой плавник и веслоподибни конечности, напоминающие части тела дельфинов.

Эти животные, как установили ученые, питались кальмарами и мелкой рыбой, жили в Юрский период на мелководье и в лагунах на территории нынешней Германии. Родственные ей виды ранее встречались в Мексике и Аргентине.

Ископаемую окаменелость обнаружили в 2014 году в карьере недалеко от города Бамберга в Баварии. Вид, Cricosaurus bambergensis, получил свое название в честь города.

Ученые сравнили находку с ископаемыми из других музейных коллекций и подтвердили, что это ранее неизвестный вид. Скелет имеет несколько отличительных особенностей в челюстях и контурах хвоста, некоторые из них не встречаются ни у одного другого вида.

Эксперты создали цифровые изображения ископаемых остатков с высоким разрешением для проведения дальнейших исследований. Они ожидают, что это поможет лучше понять более широкое семейство древних животных, известное как метриоринхиды, к которым он принадлежал.

Доктор Марк Янг из Эдинбургского университета, который принял участие в исследовании, отметил, что "территории Южной Германии продолжают давать нам свежий взгляд на эпоху динозавров. Эти слои горных пород были образованы в то время, когда Европа была покрыта мелководьем, а такие страны, как Германия и Великобритания были коллекцией островов ".