Ученые нашли останки древнего крокодила, похожего на дельфина
Об этом пишет Scиence Daily.
Недавно идентифицирован вид морского крокодила дает ученым представление о том, как развивалась эта группа древних животных. Родоначальник современных крокодилов принадлежал к группе, в которых для жизни в море развились хвостовой плавник и веслоподибни конечности, напоминающие части тела дельфинов.
Эти животные, как установили ученые, питались кальмарами и мелкой рыбой, жили в Юрский период на мелководье и в лагунах на территории нынешней Германии. Родственные ей виды ранее встречались в Мексике и Аргентине.
Ископаемую окаменелость обнаружили в 2014 году в карьере недалеко от города Бамберга в Баварии. Вид, Cricosaurus bambergensis, получил свое название в честь города.
Ученые сравнили находку с ископаемыми из других музейных коллекций и подтвердили, что это ранее неизвестный вид. Скелет имеет несколько отличительных особенностей в челюстях и контурах хвоста, некоторые из них не встречаются ни у одного другого вида.
Эксперты создали цифровые изображения ископаемых остатков с высоким разрешением для проведения дальнейших исследований. Они ожидают, что это поможет лучше понять более широкое семейство древних животных, известное как метриоринхиды, к которым он принадлежал.
Доктор Марк Янг из Эдинбургского университета, который принял участие в исследовании, отметил, что "территории Южной Германии продолжают давать нам свежий взгляд на эпоху динозавров. Эти слои горных пород были образованы в то время, когда Европа была покрыта мелководьем, а такие страны, как Германия и Великобритания были коллекцией островов ".
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