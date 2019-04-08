Убийство патрульных в Днепре: экс-торнадовца приговорили к пожизненному
Об этом сообщает Укринформ.
Учитывая тяжесть преступлений, суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества для Александра Пугачева.
Известно, что в ходе судебных заседаний подозреваемый Пугачев мотивы своего поступка не объяснил. Адвокат Артем Ходюш просил суд признать Пугачева невиновным.
Сам Пугачев со следствием сотрудничать отказался. Также он не воспользовался своим правом на последнее слово. Обвиняемый в содеянном не раскаялся и свою вину не признал. Приговор зачитывали в течение четырех часов.
Перед заседанием суда мать погибшей патрульной Ольги Макаренко рассказала журналистам, что в течение всех заседаний ожидала увидеть в глазах Пугачева "хоть каплю человечности, какого-то раскаяния или хотя бы сочувствия", но такого не увидела.
- Напомним, 25 сентября 2016 года возле автовокзала в Днепре водитель остановленного за нарушение правил дорожного движения автомобиля застрелил двух полицейских. Преступник скрылся с места происшествия. Работник патрульной полиции Артем Кутушев погиб на месте. Позже в больнице скончалась раненая патрульная Ольга Макаренко
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