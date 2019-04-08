Убийство патрульных в Днепре: экс-торнадовца приговорили к пожизненному

8 апреля, 2019, 18:32

Обвиняемого в убийстве двух патрульных в Днепре экс-бойца роты "Торнадо" Александра Пугачева приговорили к пожизненному лишению свободы

Об этом сообщает Укринформ.

Учитывая тяжесть преступлений, суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества для Александра Пугачева.

Известно, что в ходе судебных заседаний подозреваемый Пугачев мотивы своего поступка не объяснил. Адвокат Артем Ходюш просил суд признать Пугачева невиновным.

Сам Пугачев со следствием сотрудничать отказался. Также он не воспользовался своим правом на последнее слово. Обвиняемый в содеянном не раскаялся и свою вину не признал. Приговор зачитывали в течение четырех часов.

Перед заседанием суда мать погибшей патрульной Ольги Макаренко рассказала журналистам, что в течение всех заседаний ожидала увидеть в глазах Пугачева "хоть каплю человечности, какого-то раскаяния или хотя бы сочувствия", но такого не увидела.