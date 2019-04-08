У Порошенко отреагировали на отказ главы Одесской ОГА уходить в отставку

8 апреля, 2019, 20:10

Кабмин в среду может подать президенту представление на увольнение главы Одесской ОГА Максима Степанова, что окончательно решит вопрос отставки

Об этом заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает Интерфакс-Украина.

"Насколько мне известно, указ об увольнении действительно не подписан, господин Степанов прав. И указ об увольнении может быть подписан только после того, как будет соответствующее представление Кабинета министров. Я не исключаю, что в среду Кабинет министров такое представление сделает, и тогда будет окончательное решение ", - сказал Медведев.

Он отметил, что у Степанова есть право дискутировать с президентом и критиковать его решения.