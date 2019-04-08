У Порошенко отреагировали на отказ главы Одесской ОГА уходить в отставку
8 апреля, 2019, 20:10
Кабмин в среду может подать президенту представление на увольнение главы Одесской ОГА Максима Степанова, что окончательно решит вопрос отставки
Об этом заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает Интерфакс-Украина.
"Насколько мне известно, указ об увольнении действительно не подписан, господин Степанов прав. И указ об увольнении может быть подписан только после того, как будет соответствующее представление Кабинета министров. Я не исключаю, что в среду Кабинет министров такое представление сделает, и тогда будет окончательное решение ", - сказал Медведев.
Он отметил, что у Степанова есть право дискутировать с президентом и критиковать его решения.
- Напомним, что 8 апреля, президент Украины Петр Порошенко отстранил Степанова Максима Владимировича от должности главы Одесской областной государственной администрации.
- Отстраненный от должности указом президента Петра Порошенко глава Одесской областной госадминистрации (ОГА) Максим Степанов отказался покидать занимаемую должность.
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