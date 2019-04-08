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Трамп уволил министра внутренней безопасности


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение уволить министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен

Об этом он написал в Twitter.

"Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, и я хотел бы поблагодарить ее за ее службу", - заявил Трамп.

Позже президент добавил, что вакантную должность займет глава пограничной службы Кевин Макалинен.

 

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