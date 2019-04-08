Трамп уволил министра внутренней безопасности
8 апреля, 2019, 12:56
Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение уволить министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен
Об этом он написал в Twitter.
"Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, и я хотел бы поблагодарить ее за ее службу", - заявил Трамп.
Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service ....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2019 г.
Позже президент добавил, что вакантную должность займет глава пограничной службы Кевин Макалинен.
.... I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current US Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov . I have confidence that Kevin will do a great job!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2019 г.
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