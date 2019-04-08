Трамп уволил главу Секретной службы США

8 апреля, 2019, 22:50

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение об увольнении главы Секретной службы США Рэндольфа Аллеса

Об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что официальная отставка состоится "в ближайшее время". Новым главой Секретной службы станет кадровый агент Джеймс Мюррей.

Как пишет NBC News, решение об увольнении Аллеса было принято около двух недель назад - еще до инцидента во Флориде 30 марта, когда гражданка Китая смогла беспрепятственно попасть на закрытый прием в поместье Трампу.

7 апреля Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Секретная служба является одной из составных частей министерства внутренней безопасности.