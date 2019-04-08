Трамп признал Революционную гвардию Ирана террористической организацией

8 апреля, 2019, 18:42

Соединенные Штаты решили внести Корпус стражей исламской революции, элитное иранское военно-политическое формирование, в список иностранных террористических организаций

Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа, которое в понедельник распространила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня я официально объявляю о намерении моей администрации внести Корпус стражей исламской революции, в том числе его силы специального назначения "Аль-Кудс", в список иностранных террористических организаций", - заявил американский президент.

"Этот беспрецедентный шаг признает реальность того, что Иран является не только государственным спонсором терроризма, но и что Корпус активно участвует, финансирует и пропагандирует терроризм как инструмент государственного управления. Он является основным средством правительства Ирана по направлению и осуществлению глобальной террористической кампании", - добавил Дональд Трамп.

Таким образом Соединенные Штаты впервые в истории признали часть иностранного правительства, которым является "Корпус стражей исламской революции", террористической организацией.

"Это действие дает Тегерану понять, что его поддержка терроризма имеет серьезные последствия. Мы будем продолжать усиливать финансовое давление и увеличивать плату иранского режима за его поддержку террористической деятельности, пока он не откажется от своего злонамеренного и незаконного поведения", - резюмировал Дональд Трамп.

В администрации Трампа заявили, что признание КСИР террористической организацией еще больше изолирует Иран в ответ на поддержку Тегераном повстанческих группировок, которые дестабилизируют ситуацию на Ближнем Востоке.

Корпус стражей Исламской революции - элитное подразделение армии Ирана, который был основан после Исламской революции 1979 года для защиты установленного в стране режима.

Одно из подразделений КСИР поддерживает вооруженные формирования союзников Ирана на Ближнем Востоке, в частности, армию Башара Асада в Сирии и ливанский радикальный шиитский движение Хезболла.