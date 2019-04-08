Судебная реформа в Украине соответствует стандартам Совета Европы
Об этом говорится на сайте Офиса СЕ в Украине, передает издание РБК.
"В течение 2016-2017 годов в Украине внедрили фундаментальную судебную реформу с целью изменения процедур отбора и назначения судей и приведения этих процедур в соответствие со стандартами Совета Европы ... Изменениями в законодательство учтено большое количество международных и европейских рекомендаций, изменения в целом соответствуют стандартам Совета Европы" , - отмечается в документе.
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В Совете Европы отмечают, что это позволило проводить конкурс в Верховный суд в атмосфере "чрезвычайно высокой публичности и прозрачности".
Кроме того, Совет Европы подчеркивает, что реформа предусматривает "проведение качественных конкурсных процедур, направленных на отбор лучших кандидатов на должности судей в Украине".
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