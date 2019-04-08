Суд вернул лося в Красную книгу
8 апреля, 2019, 19:19
Апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Минэкологии и запретил убивать лося
Об этом сообщает LIGA.net.
Коллегия судей отменила решение киевского Окружного административного суда в части удовлетворения иска Владимира Рашко. Рашко просил окружной суд признать незаконным запрет охоты на лося.
Также Рашко просил отменить приказ Минэкологии о занесении лося в Красную книгу.
- Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева исключил лося европейского с Красной книги Украины и позволил охоту на него.
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