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Суд вернул лося в Красную книгу

Апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Минэкологии и запретил убивать лося

Об этом сообщает LIGA.net.

Коллегия судей отменила решение киевского Окружного административного суда в части удовлетворения иска Владимира Рашко. Рашко просил окружной суд признать незаконным запрет охоты на лося.

Также Рашко просил отменить приказ Минэкологии о занесении лося в Красную книгу.

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