Снятие санкций с РФ: ПАСЕ утвердила срочные дебаты по упрощению процедуры

8 апреля, 2019, 13:38

8 апреля ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого имеет целью упростить процедуру снятия санкций с российской делегации в Ассамблее

Об этом сообщает " Укринформ ".

Делегаты Ассамблеи поддержали двумя третями голосов внесение этого вопроса в повестку дня весенней сессии ПАСЕ, которая проходит 8-12 апреля в Страсбурге.

Пророссийский сенатор из Нидерландов Тини Кокс (представитель политической группы "Объединенных европейских левых") и нидерландский делегат Март ван де Вен (представитель Альянса либералов и демократов за Европу) являются авторами доклада "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего".

В докладе, название которой отражает проблематику о необходимости повышения эффективности деятельности Совета Европы, реформирование организации, предлагается изменить регламент, что позволит упростить принятие решения по снятию санкций, введенных в ПАСЕ против России.

Украинская делегация в Ассамблее, а также значительное количество депутатов из других стран, которые представляют разные политические группы, выступили против рассмотрения доклада на этой сессии по срочной процедуре.

Среди них председатель делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев во время обсуждения этого вопроса выразил удивление тем, что проект доклада был подготовлен заранее. Нардеп отметил, что это является беспрецедентным случаем в Ассамблее.

Зато, президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что такая ситуация не является нарушением регламента.

Отметим, что влиятельным сторонником отмены санкций против российской делегации в ПАСЕ является генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

В своем отчете о деятельности, обнародованном на прошлой неделе, генсек СЕ предлагал очередной сценарий по возврату России в ПАСЕ, которая уже несколько лет не заявляет свою делегацию в Ассамблее и не платит взносы в бюджет Совета Европы.

Кроме того, известно, среди делегатов ПАСЕ действует мощное пророссийское лобби, где особую активность проявляют депутаты от Германии.

Напомним, что постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба предупреждал о том, что Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и "одна страна" будут убеждать ПАСЕ сделать себе "химическую кастрацию" ради России.