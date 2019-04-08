Снова в моде: золоту прогнозируют самый высокий за четыре года спрос

8 апреля, 2019, 12:18

Неблагоприятные экономические тенденции будут способствовать повышению спроса на золото и увеличению его стоимости в среднем до $ 1310 за тройскую унцию

Такой прогноз сделали аналитики консалтинговой компании Metals Focus, сообщает Металлоснабжение и сбыт .

В 2019 мировое потребление золота увеличится примерно на 0,1% по сравнению с прошлым годом - до 4, 37 тыс. тонн. Однако такой результат будет самым высоким за последние четыре года.

По мнению специалистов, спрос на золото вырастет, прежде всего, в ювелирной промышленности. В текущем году там ожидается рост на 3% - до 2,351 тыс. тонн.

Например, в Индии закупки ювелирного золота придадут 7% по сравнению с прошлогодними результатами, а в Китае - на 3%, что перекроет спад в странах Ближнего Востока.

В то же время инвестиционный спрос останется примерно таким же, как в прошлом году - на уровне 1, 82 тыс. тонн, а центральные банки немного уменьшат приобретение золота в резервы по сравнению с прошлым годом примерно на 600 тонн.

Между тем объем предложения золота на мировом рынке увеличится на 1% и достигнет 4, 707 тыс. тонн.

Как считают аналитики Metals Focus, неблагоприятные экономические тенденции будут способствовать повышению спроса на золото и увеличения его стоимости в среднем до $ 1310 за тройскую унцию - самого высокого среднегодового показателя с 2013 года.

Напомним, спрос на золото в первом полугодии 2018 составил 1960 тонн, что является минимальным уровнем почти за десять лет.