Ракицкий снова забил за "Зенит"
8 апреля, 2019, 08:33
Экс-защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий забил красивый мяч за питерский "Зенит"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 54-й минуте матча чемпионата России с "Локомотивом" "Зенит" заработал право на штрафной. К мячу подошел украинец Ярослав Ракицкий, результативно пробил под перекладину.
7 минут "Локомотив" отыгрался. Поединок так и завершился ничьей - 1: 1.
В предыдущем туре с "Оренбургом" Ракицкий провел дебютный гол за питерскую команду.
После 22 туров "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице, на 4 очка опережая "Краснодар".
- Евгений Коноплянка заявил, что сборной Украины в отборе Евро-2020 не будет хватать защитника российского "Зенита" Ярослава Ракицкого.
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