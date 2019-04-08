Ракицкий снова забил за "Зенит"

8 апреля, 2019, 08:33

Экс-защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий забил красивый мяч за питерский "Зенит"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 54-й минуте матча чемпионата России с "Локомотивом" "Зенит" заработал право на штрафной. К мячу подошел украинец Ярослав Ракицкий, результативно пробил под перекладину.

7 минут "Локомотив" отыгрался. Поединок так и завершился ничьей - 1: 1.

В предыдущем туре с "Оренбургом" Ракицкий провел дебютный гол за питерскую команду.

После 22 туров "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице, на 4 очка опережая "Краснодар".