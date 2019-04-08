"Укрзализныця" изменила расписание поезда в аэропорт "Борисполь"

8 апреля, 2019, 19:48

"Укрзализныця" изменила расписание движения поездов "Киев - аэропорт "Борисполь"

Соответствующее расписание движения появилось на сайте аэропорта "Борисполь" .

Поезда, которые едут с железнодорожного вокзала в Киеве в аэропорт "Борисполь", будут отправляться по новому расписанию. В общем, по этому маршруту будет курсировать 27 поездов.

Самый короткий интервал между поездами составляет 19 минут, а самый длинный - почти 2 часа.