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"Укрзализныця" изменила расписание поезда в аэропорт "Борисполь"

"Укрзализныця" изменила расписание движения поездов "Киев - аэропорт "Борисполь"

Соответствующее расписание движения появилось на сайте аэропорта "Борисполь" .

Поезда, которые едут с железнодорожного вокзала в Киеве в аэропорт "Борисполь", будут отправляться по новому расписанию. В общем, по этому маршруту будет курсировать 27 поездов.

Самый короткий интервал между поездами составляет 19 минут, а самый длинный - почти 2 часа.

  • Напомним, 30 ноября 2018 года запустили поезд Kyiv Boryspil Express, который курсирует между центральным железнодорожным вокзалом Киева и перед международной аэропортом "Борисполь". Цена билета - 80 грн.
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