"Народный фронт" требует от кандидатов в президенты и политических сил ответственности, - Бурбаки

8 апреля, 2019, 12:17

Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, пишет пресс-служба партии.

"Сейчас необходимо избежать дестабилизации, которая может иметь разрушительные последствия для нашей страны. Поэтому" Народный фронт "требует от кандидатов и политических сил ответственности", - подчеркнул он.

"Во-первых, прекратите раскручивать маховик ненависти. Уважайте выбор граждан - даже если этот выбор эмоциональный и протестный. Во-вторых, требуем от обоих кандидатов серьезности и содержательной дискуссии. Выборы Президента - это не игра и не шоу. Держитесь рамок приличия. Популизм - это инструмент гибридной войны против Украины ", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также отметил недопустимость блокирования работы парламента и призвал народных депутатов возвращаться к работе.

«Не дестабилизируйте страну бездействием парламента." Народный фронт "требует от депутатов оставить выборы, не отвлекаться на популизм и приступить к работе", - сказал руководитель фракции НФ