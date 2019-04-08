"Народный фронт" требует от кандидатов в президенты и политических сил ответственности, - Бурбаки
Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, пишет пресс-служба партии.
"Сейчас необходимо избежать дестабилизации, которая может иметь разрушительные последствия для нашей страны. Поэтому" Народный фронт "требует от кандидатов и политических сил ответственности", - подчеркнул он.
"Во-первых, прекратите раскручивать маховик ненависти. Уважайте выбор граждан - даже если этот выбор эмоциональный и протестный. Во-вторых, требуем от обоих кандидатов серьезности и содержательной дискуссии. Выборы Президента - это не игра и не шоу. Держитесь рамок приличия. Популизм - это инструмент гибридной войны против Украины ", - подчеркнул Максим Бурбак.
Он также отметил недопустимость блокирования работы парламента и призвал народных депутатов возвращаться к работе.
«Не дестабилизируйте страну бездействием парламента." Народный фронт "требует от депутатов оставить выборы, не отвлекаться на популизм и приступить к работе", - сказал руководитель фракции НФ
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