После этой травмы гимнастка решила завершить карьеру: девушка сломала обе ноги
8 апреля, 2019, 12:52
Американская гимнастка Саманта Чери во время выступления на университетских соревнованиях сломала обе ноги и решила завершить спортивную карьеру
Об этом сообщает ABC News .
18-летняя Саманта Чери из Университета Оберна получила ужасную травму во время регионального турнира Национальной ассоциации студенческого спорта в городе Батон-Руж в штате Луизиана.
Гимнастка во время вольных упражнений неудачно приземлилась после прыжка и оставила ковер на носилках. Позже стало известно, что девушка сломала обе ноги.
Саманта Чери поблагодарила всех за поддержку и заявила, что больше не будет заниматься гимнастикой.
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