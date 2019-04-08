//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

После этой травмы гимнастка решила завершить карьеру: девушка сломала обе ноги


фото: auburntigers.com
Американская гимнастка Саманта Чери во время выступления на университетских соревнованиях сломала обе ноги и решила завершить спортивную карьеру

Об этом сообщает ABC News .

18-летняя Саманта Чери из Университета Оберна получила ужасную травму во время регионального турнира Национальной ассоциации студенческого спорта в городе Батон-Руж в штате Луизиана.

Гимнастка во время вольных упражнений неудачно приземлилась после прыжка и оставила ковер на носилках. Позже стало известно, что девушка сломала обе ноги.

Саманта Чери поблагодарила всех за поддержку и заявила, что больше не будет заниматься гимнастикой.

видео 18+

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

8 апреля, 2019 понедельник

7 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать