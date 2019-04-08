После этой травмы гимнастка решила завершить карьеру: девушка сломала обе ноги

8 апреля, 2019, 12:52

Американская гимнастка Саманта Чери во время выступления на университетских соревнованиях сломала обе ноги и решила завершить спортивную карьеру

Об этом сообщает ABC News .

18-летняя Саманта Чери из Университета Оберна получила ужасную травму во время регионального турнира Национальной ассоциации студенческого спорта в городе Батон-Руж в штате Луизиана.

Гимнастка во время вольных упражнений неудачно приземлилась после прыжка и оставила ковер на носилках. Позже стало известно, что девушка сломала обе ноги.

Саманта Чери поблагодарила всех за поддержку и заявила, что больше не будет заниматься гимнастикой.

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