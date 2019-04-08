Порошенко не исключает, что придет 19 апреля на дебаты на "Олимпийском"

8 апреля, 2019, 18:44

Об этом сообщил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает Интерфакс-Украина.

"Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. В норме закона написано, что предусмотрено участие в дебатах на Общественном. Не исключено, что Порошенко сможет выйти 19 апреля и на НСК "Олимпийский", но только в то время, когда он будет свободен от выполнения своих обязанностей", - рассказал Медведев.

В то же время, по его словам, остается в силе предложение Порошенко провести первые дебаты с кандидатом на пост главы государства, шоуменом Владимиром Зеленский на НСК "Олимпийский" 14 апреля, но "при этом мы не отказываемся и от дебатов 19 апреля".

Медведев подчеркнул, что вопрос о проведении дебатов на НСК "Олимпийский" 14 апреля остается на повестке дня.

"Мы считаем эту дату ключевой, поскольку остается неделя до завершения кампании и общество имеет право не просто услышать позиции кандидатов, но и обсудить, обдумать и иметь достаточный запас времени, чтобы принять решение под влиянием этих дебатов, поэтому мы настаиваем на том, что дебаты должны состояться на стадионе "Олимпийский" 14 апреля", - пояснил спикер штаба.