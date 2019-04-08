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Польша готовится выставить Германии счет на $ 900 млрд репараций


фото: rp.pl
Депутат польского Сейма и член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, заявил, что Польша хочет получить от Германии 900 млрд долларов репараций
Об этом он заявил в интервью изданию WPolityce .

"Это позорно, что такое очевидный вопрос как последствия истребления поляков и уничтожение польской экономики Германией игнорировалось в течение последних 30 лет. Тем более удивляет позиция немецких политиков, которые учат поляков верховенству права", - отметил Януш Шевчак.

По его словам, польское правительство не должно отступать в вопросе немецких репараций.

Ранее глава парламентского комитета по репарациям, депутат от польской партии "Право и Справедливость" Аркадиуш Мулярчик заявил, что Польша имеет право требовать компенсацию от Германии в размере 850 млрд долларов за уничтоженное имущество и людей, убитых во время Второй мировой войны.

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