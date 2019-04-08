Осужденного в РФ экс-охранника Яроша посадили в штрафной изолятор, - волонтеры

8 апреля, 2019, 11:16

Украинский политзаключенного Александра Шумкова перевели в штрафной следственный изолятор

Об этом сообщила активистка Людмила Шумкова в Facebook.

"Благодаря волонтерам российской правозащитной организации удалось узнать, что Шумков Александр Сергеевич находится в ВК4 м. Торжок. Сейчас в ШИЗО. С карантина сразу был переведен в штрафной изолятор", - рассказала Шумкова.

Напомним, 4 декабря 2018 райсуд Брянской области России приговорил к 4 годам колонии украинского политзаключенного Александра Шумкова.

Шумкова признали виновным в "участии в деятельности экстремистской организации". Адвокат, защищавший политзаключенного, настаивал на оправдательном приговоре. Однако Шумкова присудили именно такой срок, о котором просил прокурор. Сам украинец свою вину отрицал.

В 2014 году Шумков был охранником тогдашнего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.