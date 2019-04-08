Оккупанты на Донбассе потеряли 18 боевиков и БТР, с украинской стороны - один раненый
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы били из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе Водяного, с 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Гнутово, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Широкино, со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Новотроицкого.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики стреляли из минометов калибров 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов вблизи Попасной, из 120-мм и 82-мм минометов - в районе Катериновки, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле Новозвановки.
В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.
Объединенные силы ответили на каждую провокацию захватчиков. По данным разведки, 7 апреля оккупанты потеряли 18 боевиков: 4 - убитыми, 14 - ранеными. Кроме того, украинские бойцы уничтожили один вражеский бронетранспортер.
С начала дня 8 апреля российский наемники дважды обстреляли украинские позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из гранатометов различных систем - вблизи Авдеевки, со станковых противотанковых гранатометов - неподалеку Каменки. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие цмх обстрелов не зафиксировано. Украинские военные ответили на обстрел огнем.
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