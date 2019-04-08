Официальные дебаты Порошенко и Зеленского должны состояться в студии Общественного, - ЦИК

8 апреля, 2019, 10:06

Официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко за счет государственного бюджета должны проводиться в студии "Общественного"

Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина.

По словам Слипачук, дебаты кандидатов в президенты Зеленского и Порошенко за счет госбюджета должны состояться в студии "Общественного" по адресу г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 42.

"Обращаю ваше внимание на существующее постановление ЦИК от 5 мая 2014 № 472, которым установлено место проведения дебатов. Там только указана старая адрес на улице Мельникова, которая сейчас - Юрия Ильенко. Но адрес та же. Это уже помещение общественной телерадиокомпании. Именно там должны проводиться дебаты. Это теледебаты, которые должны быть обязательно проведены в соответствии с законодательством ", - заявила она.

По словам Слипачук, средства на проведение дебатов за счет государственного бюджета были заложены еще в 2018 году.

"Важной характеристикой этих дебатов является то, что они оплачиваются из средств государственного бюджета, распорядителем которых является ЦИК. Безусловно, эти средства были заложены еще в 2018 году. Это часть избирательного процесса", - подчеркнула она.