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Норвежец прошел по канату над километровым ущельем без страховки и снял это на видео

Норвежский экстремал Эспен Хатлеског прошел по канату на высоте километра над ущельем между утесами горного плато Кьераг

Видео прогулки он опубликовал на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный Espen Hatleskog - From Norway (@pilotviking)

Видео снимали с дрона. На записи видно, что Хатлеског не только идет без страховки по натянутому канату, но еще и лежит на нем, а также висит на руках.

Кьераг - гора высотой 1110 метров в провинции Ругаланн на западе Норвегии, которая возвышается над Люси-фьордом. Это одно из самых популярных туристических мест в стране. Люди приезжают туда и поднимаются на Кьераг, чтобы полюбоваться видом, а также посмотреть на Кьерагфоссен - один из самых высоких водопадов в мире.

Кьераг также облюбовали любители скалолазания и экстремальных видов спорта, например, бейсджампинга. С 1994 года экстремалы совершили около 50 000 прыжков с вершины горы.

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