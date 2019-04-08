Норвежец прошел по канату над километровым ущельем без страховки и снял это на видео
Видео прогулки он опубликовал на своей странице в Instagram.
Видео снимали с дрона. На записи видно, что Хатлеског не только идет без страховки по натянутому канату, но еще и лежит на нем, а также висит на руках.
Кьераг - гора высотой 1110 метров в провинции Ругаланн на западе Норвегии, которая возвышается над Люси-фьордом. Это одно из самых популярных туристических мест в стране. Люди приезжают туда и поднимаются на Кьераг, чтобы полюбоваться видом, а также посмотреть на Кьерагфоссен - один из самых высоких водопадов в мире.
Кьераг также облюбовали любители скалолазания и экстремальных видов спорта, например, бейсджампинга. С 1994 года экстремалы совершили около 50 000 прыжков с вершины горы.
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