Нелепый сейв года: как футболист ПСЖ спас чужие ворота от гола

8 апреля, 2019, 13:20

Нападающий французского футбольного клуба ПСЖ Эрик Максим Чупо-Мотинг отличился бессмысленным ляпом в матче чемпионата Франции

Об этом сообщает Football on BT Sport в Twitter.

В первом тайме при счете 1: 1 Кристофер Нкунку вышел один на один с вратарем и пробил по воротам, мяч летел в сетку, где его решил добить в сетку Эрик Максим Чупо-Мотинг. Вместо этого нападающий остановил мяч и спас "Страсбург" от гола.

Футболист пояснил, что сначала подумал, что Нкунку даст ему пас, но он пробил.

"Я подумал, что защитник, возможно, перехватит мяч. Затем я сомневался трогать мне мяч или нет, я спросил себя:" Не в офсайде я? ". Все прошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он ударился в штангу. Мне стыдно, потому что я думал, что мяч зайдет в ворота без моего участия. я прошу прощения за это, но нам нужно продолжать играть в том же духе, с высоко поднятой головой ", - сказал Чупо -Мотинг.

Поединок ПСЖ со "Страсбургом" завершился ничьей - 2: 2.

Is this the worst miss of all time?



Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City ...



But this is something else pic.twitter.com/zSudeXAl1b - Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 апреля 2019 г. Французский ПСЖ готов предложить бешеную зарплату голкиперу "Манчестер Юнайтед" Давиду де Хеа.