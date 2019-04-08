Нелепый сейв года: как футболист ПСЖ спас чужие ворота от гола
Об этом сообщает Football on BT Sport в Twitter.
В первом тайме при счете 1: 1 Кристофер Нкунку вышел один на один с вратарем и пробил по воротам, мяч летел в сетку, где его решил добить в сетку Эрик Максим Чупо-Мотинг. Вместо этого нападающий остановил мяч и спас "Страсбург" от гола.
Футболист пояснил, что сначала подумал, что Нкунку даст ему пас, но он пробил.
"Я подумал, что защитник, возможно, перехватит мяч. Затем я сомневался трогать мне мяч или нет, я спросил себя:" Не в офсайде я? ". Все прошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он ударился в штангу. Мне стыдно, потому что я думал, что мяч зайдет в ворота без моего участия. я прошу прощения за это, но нам нужно продолжать играть в том же духе, с высоко поднятой головой ", - сказал Чупо -Мотинг.
Поединок ПСЖ со "Страсбургом" завершился ничьей - 2: 2.
Is this the worst miss of all time?- Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 апреля 2019 г.
Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City ...
But this is something else pic.twitter.com/zSudeXAl1b
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