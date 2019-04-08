Не пришел - дисквалификация. Ильенко сравнил дебаты с футболом
Об этом сказал внефракционный нардеп Андрей Ильенко в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.
"Давайте наконец внедрим окончательно как элемент нашей политической традиции, это надо было бы даже на законодательном уровне. Давайте сделаем такую уж политическую традицию - дебаты по крайней мере перед 2 туром. Они должны проходить. Они должны и перед первым туром происходить, но перед 2 туром я не представляю себе ситуации, чтобы не было дебатов ", - сказал он.
По словам Ильенко, дебаты нужны не только сейчас, но и на будущее.
"Дебаты нужны и сейчас, и в будущем. Я не представляю себе, чтобы в развитой демократической стране, как в США, Франции, ключевые кандидаты отказались бы идти на дебаты, это как дисквалификация. Это как футбольная команда, которая не приехала на матч. техническое поражение. До свидания. Это даже нельзя обсуждать ", - сказал он.
- Напомним, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Порошенко согласился на участие в дебатах на стадионе и пригласил оппонента сдать анализы на содержание алкоголя и наркотиков в организме.
- В НОТУ заявили, что за дебаты на "Олимпийском" должны платить штабы кандидатов и рассказали, кому доверят вести дебаты.
- Порошенко готов заплатить половину аренды "Олимпийского".
- ЦИК заявила, что предусмотренные законом теледебаты между Порошенко и Зеленским должны проходить в телестудии общественного вещателя, а не на стадионе НСК "Олимпийский".
- Порошенко призвал Зеленского провести дебаты на "Олимпийском" 14 апреля. Однако Зеленский сказал в видеообращении, что дебаты по Порошенко будут 19 апреля.
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