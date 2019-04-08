Не пришел - дисквалификация. Ильенко сравнил дебаты с футболом

8 апреля, 2019, 21:40

Дебаты перед вторым туром выборов президента Украины нужно сделать обязательными

Об этом сказал внефракционный нардеп Андрей Ильенко в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.

"Давайте наконец внедрим окончательно как элемент нашей политической традиции, это надо было бы даже на законодательном уровне. Давайте сделаем такую уж политическую традицию - дебаты по крайней мере перед 2 туром. Они должны проходить. Они должны и перед первым туром происходить, но перед 2 туром я не представляю себе ситуации, чтобы не было дебатов ", - сказал он.

По словам Ильенко, дебаты нужны не только сейчас, но и на будущее.

"Дебаты нужны и сейчас, и в будущем. Я не представляю себе, чтобы в развитой демократической стране, как в США, Франции, ключевые кандидаты отказались бы идти на дебаты, это как дисквалификация. Это как футбольная команда, которая не приехала на матч. техническое поражение. До свидания. Это даже нельзя обсуждать ", - сказал он.