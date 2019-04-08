Назвала "кобылой" в Facebook: британку арестовали за оскорбление новой жены ее экс-супруга

8 апреля, 2019, 13:00

В аэропорту Дубая задержали британку Лалех Шахравеш за то, что она назвала новую жену своего бывшего мужа "кобылой" в Facebook

Об этом сообщает BBC.

Шахравеш приехала в Дубай вместе со своей днькою на похороны бывшего мужа. Они были женаты 18 лет, и за это время Шахравеш прожила в ОАЭ восемь месяцев. Затем она с дочерью переехала в Великобританию, и они с мужем развелись.

В 2016 году бывший муж Шахравеш женился. Британка узнала об этом, когда увидела фотографии на странице в Facebook. В одной из них Шахравеш оставила комментарий: "Надеюсь, ты сдохнешь, идиот. Черт тебя возьми, ты бросил меня ради этой кобылы".

Новая жена бывшего мужа Шахравеш заявила через этот комментарий в полицию. По законам ОАЭ, клевету и оскорбления в социальных сетях считаются киберпреступлений ..

Теперь Шахравеш грозит до двух лет лишения свободы и до $ 65 000 штрафа. Сейчас ее отпустили из-под стражи под залог. Она живет в гостинице, но ее паспорт остался в полиции.

Как рассказала исполнительный директор организации "Задержанные в Дубае" Радха Стерлинг, она и Министерство иностранных дел просили истицу отозвать обвинения, но та отказалась. По словам Стерлинг, люди не знают о том, насколько суровые законы в области киберпреступности в ОАЭ, а британские дипломаты туристов об этом не предупреждают.