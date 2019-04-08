На Тайване из-за взрыва на химзаводе эвакуировали 10 тыс. человек
Об этом сообщает China Daily.
Более 10 тыс. человек пришлось эвакуировать после взрыва на химическом заводе в промышленной зоне в поселке Мейя, округ Юньлинь, в центральной южной части страны, говорится в сообщении.
По словам местной полиции и пожарных, в результате взрыва в соседних домах выбило окна.
"Взрыв был очень мощным, его было слышно по всему уезду", - заявил глава поселка Маиляо Цай Чан-кун.
Отмечается, что спасательные службы и полицейские прибыли на место происшествия примерно через 20 минут после получения сообщения о взрыве.
По предварительной информации, взрыв на химзаводе мог произойти из-за утечки газа.
Информации о жертвах и раненых не поступало, говорится в сообщении.
More than 10,000 villagers had to be evacuated after an explosion rocked a chemical plant in an industrial zone in Mailiao township , Yunlin county in Southeast China's #Taiwan Sunday afternoon. https://t.co/EDvmW4Xuan pic.twitter.com/oRbm3e3E1q- Global Times (@globaltimesnews) 7 апреля 2019 г.
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