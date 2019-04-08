На Тайване из-за взрыва на химзаводе эвакуировали 10 тыс. человек

8 апреля, 2019, 19:18

На Тайване эвакуировали более десять тысяч человек из-за мощного взрыва на химическом заводе Formosa Chemical and Fiber Corp

Об этом сообщает China Daily.

Более 10 тыс. человек пришлось эвакуировать после взрыва на химическом заводе в промышленной зоне в поселке Мейя, округ Юньлинь, в центральной южной части страны, говорится в сообщении.

По словам местной полиции и пожарных, в результате взрыва в соседних домах выбило окна.

"Взрыв был очень мощным, его было слышно по всему уезду", - заявил глава поселка Маиляо Цай Чан-кун.

Отмечается, что спасательные службы и полицейские прибыли на место происшествия примерно через 20 минут после получения сообщения о взрыве.

По предварительной информации, взрыв на химзаводе мог произойти из-за утечки газа.

Информации о жертвах и раненых не поступало, говорится в сообщении.