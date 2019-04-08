На Донбассе боевики убили украинского военного

8 апреля, 2019, 18:26

В зоне проведения ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

С начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них четыре раза - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Также вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным штаба, во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.