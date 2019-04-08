Мы отстояли Украинское государство в боях, и оно не исчезнет, кто бы ни победил на выборах, - Княжицкий

8 апреля, 2019, 12:42

Об этом сказал председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий в понедельник, 8 апреля, во время Согласительного совета в парламенте

Председатель профильного комитета призвал объединиться вокруг языкового вопроса и не затягивать рассмотрение законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Он также раскритиковал заявления представителей парламентский фракций о возможности отложить языковой законопроект и невмешательства государства в гуманитарную политику.

"Кто же тогда должен формировать нашу гуманитарную политику? Уж не соседние ли государство-агрессор?", - сказал Княжицкий.

Председатель Комитета отметил, что выбор украинцев должен зависеть от того, как кандидаты в президенты относятся к украинскому языку, культуре, будущему украинского народа.

"Мы отстояли наше государство в боях, и это государство не исчезнет, кто бы ни победил на этих выборах. Я призываю всех украинцев объединиться ради нашего украинского европейского пути", - подчеркнул Княжицкий.

Напомним, во вторник, 9 апреля, Верховная Рада продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в который внесено более 2000 поправок.