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Лукашенко сказал, кто, по его мнению, победит на выборах в Украине


фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что на президентских выборах в Украине победит Петр Порошенко

Об этом сообщает БЕЛТА.

"После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не осмелится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил он.

Лукашенко отметил, что не будет заниматься аналитикой и не будет сравнивать двух кандидатов.

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