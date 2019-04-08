Лукашенко сказал, кто, по его мнению, победит на выборах в Украине

8 апреля, 2019, 15:18

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что на президентских выборах в Украине победит Петр Порошенко

Об этом сообщает БЕЛТА.

"После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не осмелится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", - заявил он.

Лукашенко отметил, что не будет заниматься аналитикой и не будет сравнивать двух кандидатов.