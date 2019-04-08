Лень установил новый рекорд Украины в НБА

8 апреля, 2019, 13:06

Центровой "Атланты" Алексей Лень установил рекорд результативности для украинцев в Национальной баскетбольной ассоциации

Об этом сообщает UA-Football .

Украинец Лень за 34 минуты в матче с "Милуоки" (107: 115) набрал 33 очка (7/11 двухочковых, 6/12 трехочковых, 1/7 штрафных), сделал 8 подборов (2 на чужом щите), 4 передачи и 2 блок-шота при 1 потере и 4 фолах.

Это самый поединок нашего баскетболиста за 6 сезонов карьеры в НБА.



33 очка Алексея Леня в матче с "Милуоки" - рекорд среди украинских игроков в НБА. Центровой "Атланты" принадлежат второй и третий показатели - 31 очко против "Орландо" в 2016 году и 28 баллов в матче с "Чикаго" в марте этого года. По 26 очков в своих лучших играх в НБА набирали Станислав Медведенко и Виталий Потапенко, а рекорд Алексея Печерова - 24 балла.



Лень также установил в матче еще ряд личных рекордов: наибольшее количество попаданий с игры (13), наибольшее количество попыток с игры (23), наибольшее количество реализованных трехочковых (6), наибольшее количество попыток дальних бросков (12).

"Атланта" сейчас 12 в Восточной конференции - 29 побед в восемьдесят первом матче. Команда Леня потеряла шансы на выход в плей-офф.