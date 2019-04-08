Киберполиция в 2019 году "закрыла" 100 пиратских онлайн-кинотеатров

8 апреля, 2019, 15:37

В 2019 году киберполиция прекратила деятельность 100 пиратских онлайн-кинотеатров

Об этом рассказал начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, передает пресс-служба подразделения.

"Мы должны научиться уважать интеллектуальный труд, ведь на первый взгляд, просмотр видеоленты на пиратском ресурсе не несет никакой угрозы для безопасности общества, но в то же время такие действия провоцируют злоумышленников в обход законодательства нарушать права других граждан, чьей собственностью и являются эти ленты. Поэтому культура оплаты авторского видео и аудиоконтента онлайн должна развиваться в Украине", - сказал глава киберполиции.

По его словам, пираты не заинтересованы в предоставлении гражданам бесплатного доступа к просмотру видеопроизведений.

Кроме того, основной их целью является получение денег за размещение рекламных объявлений на пиратских ресурсах. И такой заработок может стартовать от $ 500 в месяц с одного сайта. При этом, нет гарантии того, что этот ресурс не несет в себе вредоносного программного обеспечения.

Отмечается, что уже в 2019 году киберполиция прекратила деятельность 100 пиратских онлайн-кинотеатров. Администраторы этих ресурсов были разоблачены на территории Львовской и Закарпатской областей, а также в Киеве.

Полиция начала налаживать государственно-частное партнерство для эффективного противодействия пиратству.

На сегодня уже подписали ряд меморандумов о сотрудничестве с лидерами медиа-индустрии и общественностью: "Старлайт Медиа", "Медиа Группой Украина", "Телерадиокомпания" Студия 1 + 1 ", "Discovery Networks", Ассоциацией музыкальной индустрии Украины и "Украинской антипиратской ассоциации", которая представляет в Украине интересы крупнейших мировых медиа-корпораций.

В киберполиции призвали правообладателей обращаться с сообщениями о нарушении их авторских прав.