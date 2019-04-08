Как перевести прокуратуру на современные рельсы эффективной работы

8 апреля, 2019, 21:10

На мультимедийной платформе "УКРИНФОРМ" состоялось заседание "круглого стола" на тему "Современная модель реформирования прокуратуры в Украине"

В нем приняли участие эксперт по юридическим вопросам Богдан Горбань; прокурор, экс-руководитель Запорожской местной прокуратуры № 2 Роман Мазурик; адвокат адвокатского объединения "Баристерс" Алексей Шевчук; правозащитник, представитель ОО "Центр политико-правовых инициатив" Владимир Петраковский; юрист, доктор юридических наук Антон Столетний; адвокат, член Совета общественного контроля НАБУ Злата Симоненко.

Модератор встречи Богдан Горбань напомнил, что Уголовно-Процессуальный Кодекс, принятый в 2012 году, изменил стандарты работы, которыми правоохранительные органы пользовались с 1960 года. После Революции Достоинства возник и общественный запрос на гласность. Почувствовали ли эти изменения общественность, правоохранительные органы и адвокаты? Стали ли органы прокуратуры более прозрачными?

Юрист Антон Столетний считает, что отдельные шаги есть, руководители прокуратуры стали чаще появляться на телевизионных экранах, вводятся принципы процессуальной самостоятельности, но не в полной мере. Зато Злата Симоненко говорит, что за последние шесть лет адвокатура не почувствовала воплощение в жизнь задекларированного принципа состязательности не стало больше и квалифицированных кадров.

По мнению общественного деятеля Владимира Петраковского, гласность иногда переходит в абсурдный формат: в социальных сетях чиновники из прокуратуры очень активны, но не владеют ситуацией внутри собственной системы - например, не знают, сколько именно женщин работает в органах прокуратуры. Эта деталь может показаться незначительной, но она отражает общее состояние дел.

Злата Симоненко дополнила, что иногда громкие заявления о задержании тех или иных лиц не способствуют делу, потому что из-за огласки органы предварительного расследования не могут эффективно работать.

Чтобы деятельность прокуратуры была на самом деле прозрачной, прокурор Роман Мазурик предлагает создать на сайтах областных прокуратур отдельные рубрики, где отслеживалось бы движение каждого уголовного производства. Тогда было бы видно, когда и с какой регулярностью проходят заседания, подаются ходатайства, какие избираются меры - то есть каждый шаг всех сторон. Но для этого нужно изменить систему.

По мнению господина Мазурика, именно прокуратура является координационной силой всех правоохранительных органов и должна взять на себя ответственность за происходящее в обществе в той или иной сфере. Именно о персонифицированности и "тематичности" ответственности говорится в модели реформирования системы прокуратуры, которую предлагают Роман Мазурик и юрист Антон Столетний [Их труд опубликован в первом номере "Вестника академии прокуратуры" за 2019 год]. Это поможет не только сделать работу прокуратуры более эффективной, но и уменьшить давление на бизнес и предотвратить проявление коррупции.

Что происходит сейчас? Во-первых, каждый прокурор процессуально сопровождает различные дела. Грубо говоря, вчера занимался убийством, сегодня - чьим-то незаконным обогащением, завтра его ждут проблемы IT-бизнеса, и так далее. Можно же в структуре прокуратуры создать отделы с более узкой специализацией. Концентрация на одной проблематике сделала бы процессуальное сопровождение более профессиональным и качественным.

Во-вторых, нынешняя "неделимость" приводит к проблемам с коммуникацией. По словам адвоката Златы Симоненко, большим "бизнесовым" делом может заниматься группа из, например, десяти сотрудников прокуратуры, и проследить, на каком этапе находится дело, узнать, где искать изъятое имущество, к кому обращаться, чтобы его вернули, и так далее, практически невозможно.

С другой стороны, неструктурированность прокуратуры способствует проявлениям коррупции. Антон Столетний привел пример. Следователь приходит с материалами дела прокурору, то их изучает и приходит к выводу, что состава преступления нет.

Тогда тот самый следователь идет к другому прокурору, и там получает желаемый результат. Может случиться наоборот. Тогда уже бизнес бегает по замкнутому кругу от прокурора к прокурору не в состоянии найти правду. Роман Мазурик и Антон Столетний предлагают оптимизировать работу органов прокуратуры, при этом их модель не требует изменений в законодательство. Достаточно распоряжения генерального прокурора.

Этот подход поделили все присутствующие на заседании "круглого стола". Хотя адвокат Алексей Шевчук считает, что пока в прокуратуре будет существовать бизнес-модель, при которой дела могут открываться на платной основе [и все знакомы с расценками], реформа не пойдет. "Все в стране знают фамилии недобросовестных прокуроров. Если будет политическая воля, и владельцы этих фамилий уйдут со своих должностей, можно будет сказать, что коррупционная составляющая начала исчезать. Когда будут два-три показательных увольнения и хоть один прокурор сядет на пять-десять лет, тогда исчезнет избирательность расследований ", - отметил господин Щевчук.

Речь шла и о том, какие в будущем нужны изменения в законодательстве, чтобы реформирование стало более эффективным. Среди них Алексей Шевчук рассматривает право обжаловать подследственность и независимость этого процесса от руководства Генеральной прокуратуры. Антон Столетний считает, что прокурорам не мешало бы вернуть право проверки органов досудебного расследования и привлечения к ответственности в случае совершения правонарушений. Роман Мазурик уверен, что неплохо было бы убрать из закона возможность выпускать задержанного по подозрению в совершении серьезного преступления под залог.

Но первоочередной задачей Роман Мазурик считает все же реформирование, которое не требует изменений в законодательстве. Государству не помешал бы такой пилотный проект. И Роман Владимирович готов его возглавить в Запорожье. Поскольку в Запорожской области есть молодые профессионалы, готовы превратить прокуратуру из карательного органа в институт, который эффективно работает в пользу граждан.