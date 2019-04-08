Кабмин выделит на развитие фермерства почти 6 млрд
Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Премьер отметил, что Украина вошла в топ-5 экспортеров в ЕС и топ-10 мировых экспортеров. Однако украинский АПК еще имеет огромный потенциал для развития, подчеркнул он.
"Я бы очень хотел, чтобы в нашей стране было не десятки тысяч, а сотни тысяч малых и средних фермеров. Для этого наше правительство расширяет поддержку агросектора", - написал премьер.
В частности, в 2019 году правительство выделит 5,9 млрд грн на программы развития фермерства, из которых:
- 1800 грн получит агропредприятие на содержание каждой коровы;
- 2500 грн получит небольшой фермер для выращивания каждого теленка.
А также компенсирует:
- 30% стоимости строительства ферм;
- 80% стоимости посадочного материала для закладки молодых садов, виноградников и ягодников;
- 25% стоимости украинской сельхозтехники и оборудования;
- 30% стоимости объектов по хранению и переработке зерна.
"Вводим эту программу впервые в 2019 году", - отметил Гройсман.
И призвал "покупать украинское, добавив, что "так мы поддержим нашего производителя и сделаем свой вклад в развитие экономики".
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