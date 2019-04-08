Кабмин выделит на развитие фермерства почти 6 млрд

8 апреля, 2019, 16:45

Правительство в 2019 году выделит на развитие фермерства 5,9 млрд грн

Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер отметил, что Украина вошла в топ-5 экспортеров в ЕС и топ-10 мировых экспортеров. Однако украинский АПК еще имеет огромный потенциал для развития, подчеркнул он.

"Я бы очень хотел, чтобы в нашей стране было не десятки тысяч, а сотни тысяч малых и средних фермеров. Для этого наше правительство расширяет поддержку агросектора", - написал премьер.

В частности, в 2019 году правительство выделит 5,9 млрд грн на программы развития фермерства, из которых:

1800 грн получит агропредприятие на содержание каждой коровы;

2500 грн получит небольшой фермер для выращивания каждого теленка.

А также компенсирует:

30% стоимости строительства ферм;

80% стоимости посадочного материала для закладки молодых садов, виноградников и ягодников;

25% стоимости украинской сельхозтехники и оборудования;

30% стоимости объектов по хранению и переработке зерна.

"Вводим эту программу впервые в 2019 году", - отметил Гройсман.

И призвал "покупать украинское, добавив, что "так мы поддержим нашего производителя и сделаем свой вклад в развитие экономики".