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H & M будет продавать винтажную одежду и секонд-хенд


фото: REUTERS
H & M запускает пилотный проект по продаже винтажной одежды и секонд-хенда

Тестировать проект будут в Швеции, а затем и в других странах, рассказала председатель по устойчивому развитию H & M Анна Гедда в комментарии агентству Reuters .

"Эта часть индустрии стремительно развивается. Это даст большие возможности потребителям и уменьшит негативное воздействие на окружающую среду, так как продлит жизнь старым вещам", - пояснила Гедда.

Известно, что пилотный проект запускают вместе со шведским секонд-хендом Sellpy. Вещи можно приобрести на сайтах H & M и Other Stories.

Компания также разработает систему, которая поможет отследить поставку вещей - на какой фабрике она сделана и из какой ткани.

 
 
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