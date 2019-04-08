H & M будет продавать винтажную одежду и секонд-хенд
8 апреля, 2019, 12:37
H & M запускает пилотный проект по продаже винтажной одежды и секонд-хенда
Тестировать проект будут в Швеции, а затем и в других странах, рассказала председатель по устойчивому развитию H & M Анна Гедда в комментарии агентству Reuters .
"Эта часть индустрии стремительно развивается. Это даст большие возможности потребителям и уменьшит негативное воздействие на окружающую среду, так как продлит жизнь старым вещам", - пояснила Гедда.
Известно, что пилотный проект запускают вместе со шведским секонд-хендом Sellpy. Вещи можно приобрести на сайтах H & M и Other Stories.
Компания также разработает систему, которая поможет отследить поставку вещей - на какой фабрике она сделана и из какой ткани.
- Напомним, шведская компания Hennes & Mauritz подписала контракт на открытие магазина с ТРЦ Lavina Mall в Киеве.
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