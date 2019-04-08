Facebook-страница клиники, где Зеленский сдавал анализы, исчезла
8 апреля, 2019, 21:19
С Facebook исчезла страница клиники Eurolab, где сдавал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Возможно ссылка, по которой вы перешли, устаревшая или страница доступна для просмотра аудитории, к которой вы не принадлежите", - сообщает Facebook.
- Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
- Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
- Петр Порошенко сдал анализы: никаких психоактивных веществ не найдено.
- В медицинском заключении Владимира Зеленского дата сдачи анализов сначала была 2 апреля, затем ее исправили на 5 апреля.
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