Facebook-страница клиники, где Зеленский сдавал анализы, исчезла

8 апреля, 2019, 21:19

С Facebook исчезла страница клиники Eurolab, где сдавал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Возможно ссылка, по которой вы перешли, устаревшая или страница доступна для просмотра аудитории, к которой вы не принадлежите", - сообщает Facebook.