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Facebook-страница клиники, где Зеленский сдавал анализы, исчезла

С Facebook исчезла страница клиники Eurolab, где сдавал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Возможно ссылка, по которой вы перешли, устаревшая или страница доступна для просмотра аудитории, к которой вы не принадлежите", - сообщает Facebook.

  • Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский вызвал своего оппонента Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК "Олимпийский".
  • Одно из условий - "кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу, чтобы доказать, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
  • Петр Порошенко сдал анализы: никаких психоактивных веществ не найдено.
  • В медицинском заключении Владимира Зеленского дата сдачи анализов сначала была 2 апреля, затем ее исправили на 5 апреля.
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