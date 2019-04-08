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Facebook хочет проложить кабель вокруг Африки, - WSJ


фото: incoreinsightlytics
Компания Facebook хочет проложить подводный кабель вокруг Африки

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Соответствующий проект называется "Симба". Facebook намерена облегчить себе доступ к пользователям на Африканском континенте.

Задачей данного проекта является увеличение пропускной способности соединения и привлечения новых клиентов. Точный маршрут оптоволоконного кабеля пока еще не определен.

Источники издания отмечают, что проект еще находится на стадии обсуждения.

Кроме того, для Facebook это не первая попытка подключиться к реализации подобных проектов. Однако ранее компания разделяла инвестиции с телекоммуникационными компаниями, которые не имели достаточных средств для самостоятельного прокладки оптоволоконных трасс.

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