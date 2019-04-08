Для рекламы Gillette сняли пышную модель, но это не понравилось клиентам

8 апреля, 2019, 15:49

Производитель станков для бритья Gillette пригласил плюс-сайз модель Анну О'Брайен сниматься в рекламе женской линейки бритв Gillette Venus, но некоторые клиенты возмутились таким выбором

Об этом сообщает Metro.

На фотографии О'Брайен в купальнике позирует в морских волнах на пляже. "Уходи туда и проведи там день", - гласит подпись к кампании, размещенной в соцсетях. Однако "нездоровое" тело модели оттолкнуло потенциальных покупателей, и они выразили свои претензии в соцсетях.

"Я на 99 процентов уверена, что женщина на фото сидит на антидепрессантах и / или статине. У меня есть близкие, которые страдают ожирением. Я полностью за то, чтобы помогать людям принимать себя такими, какие они есть. Но, пожалуйста, давайте не станем хвалить ожирения. Это нездорово. Поддержка прекрасна. Поощрение - жестоко", - призвала одна из клиенток.

"У меня есть лишний вес, и я стараюсь похудеть, потому что знаю и вижу, как это нездорово. Ожирение для меня значит болезни и недолгую жизнь", - поддержала ее другая.

Представители компании Gillette, в свою очередь, ответили на критику. "Серия Venus представляет прекрасных женщин с различными формами, размерами и типами кожи, так как любое тело красивое и заслуживает внимания. Мы любим Анну, потому что она живет полной жизнью и любит свое тело, несмотря на "правила", что указывают, каким образом она должна его показывать", - заявили они.