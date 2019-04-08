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Дебаты кандидатов в президенты: Порошенко ждет Зеленского и 14, и 19 апреля, - Герасимов

Президент Украины Петр Порошенко ожидает кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебатах и 14, и 19 апреля

Об этом во время Согласительного совета председателей фракций и членов групп сказал председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает Еспресо.TV .

Он сказал, что Порошенко ждет Зеленского на дебатах и 14, и 19 числа. Также Порошенко призвал Зеленского пройти проверку на наркотики в добровольной антидопинговой ассоциации VADA.

"Представьте, что приказ о пуске ракет будет отдавать человек под воздействием наркотиков. И как к нему будут относиться на международных переговорах, зная, что их визави под влиянием наркотиков", - сказал Герасимов.

Также он поздравил украинцев с успешным и демократическим завершением первого тура выборов.

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