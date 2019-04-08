Дебаты 19 апреля не могут состояться на "Олимпийском" и на Общественном - Аласания

8 апреля, 2019, 20:08

Об этом заявил глава правления Общественного вещателя (НОТУ) Зураб Аласания, передает Радио Свобода.

"(НСК - ред.) "Олимпийский" и дебаты здесь, в студии, исключают друг друга, если мы говорим о 19 числе и времени с 19 до 22. Это просто исключено. Или - или. Как сегодня пошутил ведущий "Обратного отсчета" Павел Казарин, "я ничего не пропустил: 19-го Зеленский будет ждать Порошенко на стадионе "Олимпийский", но Порошенко не сможет прийти, потому что будет ждать Зеленского в студии на Мельникова? ", - сказал Аласания.

Он напомнил, что, согласно позиции Центральной избирательной комиссии, встреча между кандидатами на "Олимпийском", если и состоится, будет считаться предвыборной агитацией и должна оплачиваться из избирательных фондов. Кроме того, Национальная общественная телерадиокомпания также не сможет присоединиться к организации такой встречи, добавил он.

"Тратить на это (предвыборную агитацию - ред.) государственные средства ЦИК категорически не может. Мало того, и НОТУ не может. Мы не успеем, у нас, простите, за такое отвратительное слово, процедуры. Если к нам заходят деньги, то потратить их мы можем только по тендерной процедуре. Это долго", - пояснил глава правления.

Аласания уточнил: встреча на "Олимпийском" будет считаться дебатами, только если ЦИК внесет изменения в постановление о проведении дебатов. Этот документ предусматривает их проведение в помещении НОТУ.

Он добавил, что, несмотря на регламент 60 минут для дебатов, после них кандидаты могут остаться для участия в ток-шоу "Обратный отсчет", где смогут дискутировать не только друг с другом, а также с ведущими и экспертами.