Дальнейшее пребывание Порошенко на посту президента является угрозой для существования Украины, - Степан Хмара

8 апреля, 2019, 16:30

Хмара с единомышленниками опубликовали видеообращение относительно второго тура президентских выборов

Группа правозащитников, волонтеров и общественных деятелей во главе со Степаном Хмарой обнародовали в Facebook обращение к согражданам относительно второго тура выборов президента.

В своем обращении авторы назвали попытки президента Петра Порошенко остаться у власти угрозой для существования украинского государства, и потребовали от нового президента отказа от любых попыток проталкивать российские интересы или пренебрегать Конституцией Украины.

Правозащитники заявили, что в момент, когда украинский народ подошел к критической точке между потерей государственности и дальнейшего наступления на его права и свободы, они обращаются к разуму и совести активных и ответственных украинцев.

Деятели считают, что попытки Порошенко остаться на посту Президента Украины на еще один срок являются угрозой для существования государства Украины без устранения Порошенко от власти невозможно провести свободные и демократические выборы в Верховную Раду Украины. Вновь избранная Верховная Рада должна восстановить истинное независимое правовое украинское государство.

В то же время, правозащитники предостерегли новоизбранного 21 апреля Президента Украины от опрометчивых шагов, которые могут способствовать проталкиванию российских интересов, нарушению Конституции Украины и любых других действий, ведущих к разрушению государства.

"В случае пренебрежения интересами Украины мы приложим максимальные усилия для организации народа на защиту нашего государства", - подчеркнули активисты.

Обращение подписали: Хмара Степан Илькович - Герой Украины, политзаключенный советских концлагерей, народный депутат ВРУ 3-х созывов; Шишкин Виктор Иванович - Судья Конституционного Суда в отставке, народный депутат ВРУ 1, 2, 3 созывов, Генеральный прокурор Украины 1991-1993, общественный деятель; Пастушенко Андрей Иванович - Позывной "Седой", майдановец, общественный активист, зам. командира батальона ОУН, член УНСО; Жердицкий Виктор Жердицкий - Координатор сети взаимодействия Общественная Система; Мухачев Назар Владимирович - Сотник 26-й сотни Самооборона Майдана, Координатор сети взаимодействия Общественная Система; Банашко Олег Михайлович - доброволец, общественный деятель; Покиньборода Юрий Николаевич - командир батальона "Киевщина"; Жамойдо Александр Людвигович - председатель ОО "Лига Непокоренных"; Нестеренко Сергей Алексеевич - адвокат, ОО "Черниговский центр прав человека"; Джоган Николай Петрович - председатель ОО "Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО в Кировоградской области"; Найко Виталий Борисович - руководитель ООО "Первая правовая компания"; Герасимчук Оксана Александровна - правозащитник, общественный активист, волонтер, координатор, общественный активист; Дзямко Павел Юрьевич - участник сети взаимодействия Общественная Система; Варишко Петр Васильевич - волонтер, общественный деятель; Сажченко Игорь Евгеньевич - Позывной "Некоторый", общественный активист, активный участник Майдана, доброволец; митрополит Стефан - Александр Негребецкий - представитель Духовного Совета Майдана; Однорог Галина Геннадьевна - военный волонтер из города Мариуполь.