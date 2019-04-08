Более половины россиян не одобряют закон об оскорблении власти, - опрос
8 апреля, 2019, 12:12
Больше половины россиян (53%) выступили против закона о неуважении к власти, который недавно приняла Госдума России и подписал президент Владимир Путин
Соответствующие данные опубликовал независимый "Левада-центр", передает " Радио Свобода ".
По результатам опроса, 64% опрошенных прямо заявили, что закон принят для того, чтобы не допустить критики власти.
В "Левада-центре" сообщили, что одобряют этот закон 39%, и в основном это социально незащищенные слои населения.
Закон о неуважении к власти - это один из двух так называемых "законов Клишас", названных так в честь их автора, сенатора Андрея Клишас (второй закон запрещает распространение "фейковых" новостей ).
Соответствующие законы вступили в силу в России с конца марта.
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