Более половины россиян не одобряют закон об оскорблении власти, - опрос

8 апреля, 2019, 12:12

Больше половины россиян (53%) выступили против закона о неуважении к власти, который недавно приняла Госдума России и подписал президент Владимир Путин

Соответствующие данные опубликовал независимый "Левада-центр", передает " Радио Свобода ".

По результатам опроса, 64% опрошенных прямо заявили, что закон принят для того, чтобы не допустить критики власти.

В "Левада-центре" сообщили, что одобряют этот закон 39%, и в основном это социально незащищенные слои населения.

Закон о неуважении к власти - это один из двух так называемых "законов Клишас", названных так в честь их автора, сенатора Андрея Клишас (второй закон запрещает распространение "фейковых" новостей ).

Соответствующие законы вступили в силу в России с конца марта.